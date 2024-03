Condenação de ex-dirigente do Inter é vitória do clube e exemplo no esporte

Sobre as denúncias e o processo há muitos registros, inclusive do excelente repórter Fabrício Folkowskim do Correio do Povo, que trouxe a notícia da condenação.

Mas quero destacar aqui algo pouco comentado.

A condenação desses ex-dirigentes foi uma conquista da democracia do esporte e, como me disse o amigo e jornalista Ricardo Porto, também do modelo associativo.

Movimento interno, investigação, mobilização de associados e punição.

E isso só foi possível porque o esporte esta - acredite - se protegendo a partir das regras e políticas privadas que escreve.

O esporte se alicerça na sua autonomia.