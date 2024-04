Rojas consegue certificado da FIFA que permite registro no Inter Miami

" O registro do atleta pelo Inter Miami foi autorizado pela FIFA e ele está habilitado para vestir a camisa do novo clube. Cabe lembrar que Rojas solicitou a rescisão contratual com o Corinthians por justa causa, uma vez que um acordo celebrado pelas partes referente a pagamentos não foi honrado. Depois disso, negociou com o Inter Miami e obteve da própria FIFA o Certificado Internacional de Transferência, que permite o registro no clube mesmo durante o litígio com o Corinthians", informou Rafael Botelho, advogado do escritório que assessora Matías Rojas juridicamente, em contato com o Lei em Campo.

Rojas e a atual diretoria do clube paulista não chegaram a um acordo pela rescisão amigável após o descumprimento na renegociação da dívida no início do ano, o que levou o jogador a entrar com uma ação na FIFA cobrando US$ 8 milhões (R$ 41,7 milhões) - valor referente a todos os salários e direitos de imagem que teria a receber até o término do contrato.

Nos siga nas redes sociais: @leiemcampo

Seja especialista estudando com renomados profissionais, experientes e atuantes na indústria do esporte, e que representam diversos players que compõem o setor: Pós-graduação Lei em Campo/Verbo em Direito Desportivo - Inscreva-se!