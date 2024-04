Tragédia no futebol inglês completa 35 anos e ainda é exemplo para Brasil

As regras no esporte mudam por diferentes razões. Para citar alguns exemplos, pela evolução física dos atletas, pela inovação tecnológica, para aprimorar a competitividade; por provocações jurídicas e também por conta de uma tragédia. Uma delas esta completando neste mês de abril 35 anos e mudou as regras do futebol na Inglaterra.

15 de abril de 1989, um dos dias mais tristes do futebol mundial.

A "tragédia de Hillsborough" matou 96 pessoas, além de ferir outras centenas, e mudou não só as regras do esporte no país, como também o direito britânico.