Crescimento da pirataria no futebol faz Conmebol agir

Lei em Campo - Além da América do Sul, quais outros territórios/países são prioridade para a Conmebol, na distribuição das suas competições e, consequentemente, no combate à pirataria?

Pedro Visconti, Brazil Country Manager da FC Diez Media - "Além da América do Sul, que é o palco das competições organizadas pela Confederação, os principais territórios que consomem os conteúdos da Conmebol são o México e os Estados Unidos, ambos na América do Norte, e Europa, com destaque para Portugal, Espanha e Itália. Nesse sentido, a Conmebol se assegura, com seus fornecedores especializados, de que o monitoramento de potenciais infrações, especialmente no que diz respeito aos sinais piratas, inclua essas regiões. Com isso, a Conmebol cruza os dados que são gerados nas suas investigações, com as informações que são compartilhadas por seus licenciados locais, sendo mais efetiva na derrubada (ou 'takedown', em inglês) das violações.

Lei em Campo - Por ser um mercado muito importante e apresentar números elevados nas estatísticas de pirataria, consideram o Brasil o principal desafio de vocês?

Pedro Visconti - "O Brasil é um território muito relevante para a Conmebol, com o recorde de audiência das competições organizadas pela Confederação, e constitui um mercado altamente complexo que serve de base regional para grande parte de nossos licenciados. No entanto, essa complexidade também se reflete na pirataria. Segundo dados publicados pela Global Data, a pirataria de conteúdos esportivos, como eventos ao vivo, cresce mundialmente a uma média de 8% ao ano, gerando um prejuízo de aproximadamente USD 28 bilhões. No Brasil, calcula-se que mais de 50% da audiência assiste conteúdo pirata, sendo que as visitas de origem brasileira a plataformas de streaming ilegal chegam a 4.5 bilhões por ano. Nesse cenário, a Conmebol está focada em reforçar os seus planos de ação no combate à pirataria no país."

Lei em Campo - Um dos focos da Conmebol são os jovens, sendo que são os que mais consomem conteúdo ilegal. Como "educar" este público?

Pedro Visconti - "Os jovens de hoje são os torcedores do futuro, e por isso é crucial engajá-los para garantir o crescimento e a evolução do futebol sul-americano. É fato que os jovens são mais susceptíveis à pirataria, e segundo os estudos mais recentes sobre a matéria, isso se dá pela facilidade do acesso ao conteúdo pirata, que se contrasta ao custo de acesso ao conteúdo original. A fim de direcionar o foco nos canais digitais para engajar o público jovem e mitigar o impacto da pirataria para o ciclo 2023-2026, a Conmebol alcançou a maior distribuição dos seus campeonatos, trazendo de volta à TV aberta a Conmebol Libertadores, na Argentina e no Chile, e a Conmebol Sul-Americana, no Brasil. Além disso, a Conmebol passou a investir mais pesado nos seus canais em mídia social, trazendo conteúdos exclusivos e direcionados aos jovens, e segue trabalhando junto com seus clientes também de plataformas pagas - claramente as mais sujeitas a pirataria - de forma a mitigar ao máximo possível os impactos da pirataria nos conteúdos premium que a Confederação organiza e distribui. A Conmebol está convicta de que educar os jovens sobre pirataria passa não só por ações de combate, mas também, e essencialmente, por ampliar e diversificar o acesso aos seus conteúdos."