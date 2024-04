A política ESG já entrou em campo no esporte . Perde quem não entendeu

Mas não é só isso. A CBF rez recentemente um evento para discutir a proteção de direitos humanos no esporte, a FIFA criou um Summit sobre compliance no futebol.

O COI e a própria FIFA criaram nos últimos anos normas de elegibilidade para candidatura de países-sede para Olimpíada e Copa com regras de governança e respeito a direitos humanos.

A SIGA, entidade Global que trabalha com integridade no esporte, tem fechado cada vez mais convênios com entidades esportivas no Brasil e fora daqui. Particularmente, tenho sentido esse avanço, cada vez mais tenho participado de eventos sobre compliance e direitos humanos em ambiente esportivo.

Ou seja, a política ESG já é uma realidade no esporte.

A política ESG

O esporte precisa entender e aproveitar grandes eventos como catalisadores da agenda ESG. Ele pode ser um aliado fundamental para dimuir a crise ambiental, a discriminação e aumentar a diversidade, equidade e inclusão não só no esporte, como na sociedade.