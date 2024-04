Indenização milionária a atletas violentadas nos EUA traz lição para Brasil

Essa será a segunda indenização milionária que as vítimas de Larry Nassar vão receber. Em 2021, a Federação Americana de Ginástica (USA Gymnastics), o Comitê Olímpico e Paralímpico dos Estados Unidos e suas respectivas seguradoras tiveram de pagar US$ 380 milhões (R$ 2 bilhões) por falharem em proteger as ginastas dos abusos sexuais do ex-médico.

Condenação de Larry Nassar

Em fevereiro de 2018, Larry Nassar foi condenado a até 125 anos de prisão (mínimo de 40 anos) por molestar três ginastas do clube Twistars entre 2009 e 2011. Com a primeira condenação por pornografia infantil (60 anos de prisão) e a condenação de janeiro por molestar sete mulheres no Condado de Ingham, também no Michigan (até 175 anos), Nassar soma 360 anos de condenações. O número de vítimas que acusam o ex-médico ultrapassa 265 mulheres.

Os crimes do médico ganharam notoriedade por ele ter molestado as ginastas da seleção americana, como as campeãs olímpicas Simone Biles, Gabby Douglas, Aly Raisman, Jordyn Wieber e McKayla Maroney. Ele também abusou de atletas da Universidade de Michigan e de mulheres nos condados de Ingham e Eaton.

