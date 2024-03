Acusado de xenofobia, diretor do São Paulo pode ser punido na Justiça

Importante explicar que para o dirigente ser julgado é preciso que a Procuradoria do Tribunal de Justiça Desportiva de São Paulo (TJD-SP) faça uma denúncia contra o mesmo.

Vinícius Loureiro diz ainda que pode existir também repercussão na esfera criminal.

"Em novembro de 2022 o STJ (Superior Tribunal de Justiça) equiparou os crimes de racismo e xenofobia, e é possível que este seja o enquadramento criminal da conduta praticada no último domingo. Mas não nos enganemos, a xenofobia vai muito além desse caso, e a estrutura esportiva precisa combater os casos de xenofobia que são aceitos por muitos, por vezes mascaradas como reserva de mercado", disse.

"As palavras do dirigente do São Paulo reforçam a importância de combatermos a xenofobia em todos os âmbitos do esporte. Ainda que se possa falar de forma contrária, a xenofobia começa com muitas federações e confederações, que limitam os direitos profissionais de atletas em razão de seu local de nascimento e contribuem, conscientemente ou não, para que manifestações desse tipo ocorram. Certamente as palavras que foram ditas pelo dirigente da equipe do Morumbi configuram, ao menos na esfera desportiva, uma infração", finaliza.

O advogado criminalista Caio Ferraris entende que "a requerimento ou de ofício pela Autoridade Policial, poderá ser instaurado um Inquérito Policial para apurar o cometimento, em tese, do crime previsto no art. 20, da Lei n.º 7.716/98 (Crimes de Racismo), que prevê pena de reclusão de 2 a 5 anos para aqueles que praticam, induzem ou incitam a discriminação ou preconceito de raça, cor, etnia, religião ou procedência nacional, no âmbito de eventos esportivos".

Confira a íntegra da nota oficial do Palmeiras: