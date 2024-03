Clubes têm caminho jurídico para impedir atletas de jogar Copa América?

A Confederação Brasileira de Futebol (CBF) negou o pedido feito por 12 clubes da Série A de alterar o calendário para paralisar o Brasileirão durante a Copa América 2024, que será realizada nos Estados Unidos.

Com as datas do Brasileirão mantidas, os jogadores convocados para as seleções ficam à disposição dos clubes até a 9ª rodada, podendo retornar apenas quase no início do returno, com nove jogos durante esse período.

Com a negativa da entidade, um questionamento importante surgiu, principalmente por parte de torcedores: os clubes teriam algum caminho na Justiça Desportiva para impedir os atletas convocados de disputar a Copa América? O Lei em Campo conversou com especialistas para saber se isso seria possível.