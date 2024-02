Caso de Daniel Alves levanta debate: esporte precisar agir contra assédio

"Nos últimos anos, o esporte tem sido palco de inúmeras discussões sobre medidas para assegurar a proteção de mulheres contra atos de violência em ambientes de prática esportiva e em eventos públicos de entretenimento, no entanto, ainda passam longe da responsabilidade social que o tema exige. Não basta falarmos em inclusão das mulheres, combate à misoginia, se as páginas policiais invadem o caderno esportivo. E o caso recente de Daniel Alves, nos deixa claro que mais do que projeto de lei, regulamento e comissões, o esporte deve imediatamente aplicar medidas urgentes que assegurem os direitos humanos, como a Convenção sobre a Eliminação de Todas as Formas de discriminação contra a mulher, dentro e fora dos ambientes esportivos, demonstrando assim, seu compromisso e dever com o desenvolvimento humano e social", afirma a advogada Alessandra Ambrogi, especialista em direito desportivo.

O advogado Renan Gandolfi, especialista em direito penal, entende que o caso de Daniel Alves traz inúmeras reflexões importantes.

"O caso, amplamente repercutido internacionalmente, serve para várias reflexões importantes sobre a violência contra as mulheres: protocolos efetivos de proteção, profissionais treinados e comprometidos para lidar com as situações de agressão sexual, encorajar denúncias, o machismo no mundo do futebol e o debate urgente a respeito de como todos os homens precisam entender que estupro é crime e que as mulheres não são objetos à disposição do prazer masculino. Os detalhes da investigação contra Daniel Alves reúnem todos esses elementos", avalia.

"Do ponto de vista técnico, o caso Daniel Alves não guarda nenhuma relação objetiva com a prática do desporto que demande uma necessidade de ações contra assédio, sobretudo porque sequer há uma condenação criminal transitada em julgado. Contudo, obviamente há sim um ambiente de conscientização que pode ser propagada pela popularidade do esporte como ferramenta pedagógica que detenha capacidade de combater o assédio em todos os níveis", acrescenta Berlinque Cantelmo, advogada especialista em ciências criminais.

Um levantamento apontou que, entre 2019 e 2021, foram registrados 240 boletins de ocorrência de crimes contra a mulher praticados por atletas no estado de São Paulo, sendo a maioria deles jogadores de futebol. O número não leva em conta as subnotificações das ocorrências, além das vítimas que preferem não denunciar.

Daniel Alves não é o primeiro jogador renomado a ser acusado de um crime sexual. Um dos casos mais emblemáticos é o de Robinho, que foi condenado a nove anos de prisão pela Justiça da Itália por violência sexual em grupo contra uma mulher albanesa, em Milão, em 2013.