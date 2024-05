Fluminense fez tanto para perder no Morumbi que conseguiu

Não estamos falando aqui de resultadismo. Não é que o Fluminense tem jogado bem, com imposição e sendo castigado por adversários cínicos, sortudos ou eficientes no contra ataque. Estamos falando de um time que não consegue jogar. E que se defende com emoção.

Contra o Colo Colo, na semana passada, foi amassado e conseguiu uma vitória na base da sorte e da incompetência rival. Hoje, o adversário recebeu um bilhão de presentes, aproveitou pouco, mas o suficiente para vencer. Fábio fez grandes defesas, mas estava especialmente infeliz com os pés. É curioso que o gol do Flu, no primeiro tempo, tenha nascido de um chutão de Antônio Carlos no tiro de meta. O torcedor deve se perguntar por que o time não faz mais isso, dado que a saída lá de trás está lenta, perigosa e acaba sempre com bola no pé do adversário.

O São Paulo fez um grande primeiro tempo, no segundo esteve menos criativo. O jogo parecia se encaminhar para o 1 a 1, mas aí um escanteio acabou nos pés de Arboleda, depois de passar por 40 mil jogadores do Fluminense na área, sem afastá-la. O time de Zubeldía vai ganhando corpo e conseguiu se defender com raça nos minutos finais, os únicos bons do Flu no Morumbi - até pela desvantagem no marcador.