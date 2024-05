Mbappé, ao contrário de Neymar, deixa Paris maior do que chegou

Foram pagos 222 milhões de euros por Neymar, então com 25 anos de idade e com o melhor ainda por vir. Ao mesmo tempo, no entanto, outro movimento foi feito. E o Qatar desembolsou 180 milhões de euros para contratar Mbappé, o garoto de 18 anos que havia explodido com a camisa do Monaco. Para driblar o fair play financeiro, a jogada foi a seguinte: Mbappé chegou por empréstimo e só foi oficialmente comprado pelo PSG no ano seguinte, em 2018.

E o que aconteceu também em 2018? A Copa do Mundo foi disputada na Rússia. A Copa que era para ser a Copa de Neymar, que conseguiu jogar fora credibilidade e fãs com o cai-cai protagonizado na Rússia. Já Mbappé, aos 19 anos, era campeão do mundo com a França e se tornava o mais jovem desde Pelé a fazer gol em uma final de Copa. Ali, começava o descolamento. Quem era mesmo a pedra fundamental do projeto do Paris?

Tudo girou em torno a Neymar ao longo dos anos, mas paulatinamente o brasileiro foi diminuindo, não só pelas polêmicas fora de campo e pelo aparente desinteresse, mas também, é verdade, pelas lesões. E o francês foi crescendo, tornando-se maior e, claro, desejado pelo Real Madrid.

Aqui, é preciso falar de um outro clube em comum na vida dos dois craques. O Real Madrid quis Neymar quando ele tinha 13 para 14 anos. Sabem aquela entrevista do menininho Neymar no Santiago Bernabéu, destacada pelo próprio em seu documentário de autopromoção na Netflix? Foi este colunista que fez a entrevista - à época, eu era correspondente da Band em Madrid. Depois daquilo, Neymar cresceu, virou profissional no Santos e, novamente, o Real quis muito contratá-lo.

Mas Neymar Jr e Neymar pai resolveram fazer um negócio da China (para eles) com o Barcelona, deixaram investidores e o Santos a ver navios e promoveram a grande (talvez única?) frustração de Florentino Pérez nestes quase 25 anos mandando e transformando o Real Madrid no maior clube do mundo (não só no campo).

Depois de tantas portas na cara, o Real Madrid esqueceu Neymar. E a obsessão virou Mbappé. Que também deu uma canseira danada em Florentino, convenhamos. Mas, agora, chegou a hora.