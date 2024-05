Só o Real Madrid pode construir um milagre como o de hoje

O texto estava prontinho. Eu ia dizer o seguinte: o Real Madrid provava o gosto da injustiça. Dominou o Bayern de Munique durante o jogo todo, construiu muitas jogadas, só parou por causa de um milagre atrás do outro de Neuer. A vitória do Bayern por 1 a 0, no Santiago Bernabéu, não era condizente com o que foi a partida desta quarta-feira.

Mas com o Real Madrid não tem nada disso. Não tem essa de perder. O Real Madrid ganha quando joga melhor, quando joga pior, ganha de time bom, ganha de time ruim, ganha de time com camisa, ganha de time sem camisa. O herói da vez é apenas o herói da vez. O vilão da vez é apenas o vilão da vez.

O herói de hoje é Joselu. Um jogador que não tem o tamanho do Real Madrid. Que foi contratado, vejam só, porque o Real Madrid perdeu Benzema e precisava de um reserva para Harry Kane, que o clube tentou contratar no mercado do ano passado - perdeu a corrida para o Bayern de Munique.