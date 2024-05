Tite e Flamengo passam por um ridículo histórico

O Flamengo está eliminado da Libertadores? Não. Está em um buraco? Sim. Mas é ganhar do Bolívar, semana que vem, e do Millionarios, no fim do mês, ambos no Maracanã, que a classificação para as oitavas estará garantida. O problema não é passar de fase. É passar tanta vergonha.

O clube mais rico do continente, que se dá ao luxo de ter no banco jogadores que seriam titulares em qualquer equipe, o time com a maior torcida, com técnico de Copa do Mundo, está passando vergonha. O interminável mês de abril se estendeu a maio.

Depois de apanhar contra o Bolívar, agora o Flamengo perdeu do Palestino. Que sequer pôde jogar em seu estádio e precisou viajar 500 km para receber o Flamengo na cidade de Coquimbo. Perdeu e mereceu perder.