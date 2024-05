Mbappé vai mesmo precisar sair de Paris para chegar ao topo

Mbappé é o melhor jogador de futebol do mundo há, pelo menos, três anos. É o cara mais parecido com Ronaldo Fenômeno que vimos - estou falando aqui de estilo, características físicas, explosão e finalização. Alguém vai falar que "o Campeonato Francês não é parâmetro", e eu respondo com "Copa do Mundo". Mas Mbappé está longe do topo. Está, essencialmente, no lugar errado.

O Paris Saint-Germain nunca foi sequer o time mais poderoso da França até ser comprado pelo Qatar. Lá se vão 14 anos de muito dinheiro, conquistas, mas falta alguma coisa. Entra ano, sai ano, vamos tentando entender o que falta. Falta goleiro? Falta zagueiro? Falta técnico? Falta tradição? Falta alma? Falta sorte? Eu não tenho a resposta. Apenas sei, como você que está lendo sabe, que falta alguma coisa. E Mbappé também sabe.

Ele já poderia ter ido para o Real Madrid alguns anos atrás. Escolheu ficar e ser o dono (sozinho) do projeto do Paris. Forçou para que Neymar fosse embora. Agora, já avisou que não fica mesmo. Mas passam os meses e semanas e ainda não saíram o posicionamento oficial e o destino, que todos sabem (ou acham) que será o Real Madrid.