Carlos Miguel dá vitória ao Corinthians e mostra que Cássio é passado

Foi um jogo que poderia ter caído para qualquer lado. O América começou melhor e fez o primeiro, mas o Corinthians melhorou e mereceu empatar. Na reta final do primeiro tempo, o América criou um monte de chances. Quatro pararam em Carlos Miguel, uma na trave. No segundo tempo, outra bola na trave salvou o Corinthians, que chegaria à virada em uma bola parada - gol de cabeça de Cacá. Além das defesas, Carlos Miguel mostrou segurança e atitude saindo do gol. No fim, a pressão do time da casa nos minutos derradeiros acabou sem prêmio.

Eu havia proposto um rodízio entre Cássio e Carlos Miguel. Um jogaria nas copas, outro no Brasileirão, para criar uma sucessão suave e para que a situação toda fosse analisada. Acho que não será o caso. Carlos Miguel agarrou a titularidade que lhe foi dada no fim de semana, confirmou hoje e dificilmente largará. Cássio é passado. Glorioso, mas passado.