Senna na Ferrari: o sonho (dos outros) não realizado

Senna morreu tragicamente aos 34 anos. Alguns dizem que morreu "no auge", o que claramente não é condizente com a realidade. Senna ainda tinha lenha para queimar, mas já planejava a aposentadoria e, segundo Luca di Montezemolo, antigo chefão da Ferrari, uma conversa dias antes do acidente de Ímola começava a pavimentar o caminho.

Se tivesse vivido e corrido por mais anos, Senna, talvez, pilotasse uma Ferrari. A chance, no entanto, já tinha se dado muitas vezes no passado. E, por alguma razão ou outra, quase sempre tal razão sendo o próprio Senna, o casamento do piloto mais famoso com a equipe mais famosa nunca se deu (a história está melhor contada aqui neste especial do UOL Esporte).

Senna era um obcecado por vitórias. Ele queria vencer aqui e agora. Não era muito afeito de grandes planejamentos ou caminhadas tortuosas. E a Ferrari do final dos anos 80, começo dos 90, era uma equipe claramente inferior às grandes rivais históricas, Williams e McLaren, sem contar emergentes como a Benetton. A Ferrari quis mais Senna do que Senna quis a Ferrari. E a conversa de 1994, relatada por Montezemolo, só mostra um pouquinho mais deste traço da personalidade do piloto. Ele pensou na Ferrari quando sentiu que a Williams da Fórmula 1 pós-eletrônica era uma roubada. Só quando pareceu mais conveniente.

Para Senna, o jogo era ganhar. Não importava como e nem onde. Se fizermos um paralelo com o futebol, podemos dizer que nunca importou para Senna a camisa ou o estilo de jogo. O que vale são os três pontos, um resultadista. Este modo de ser casa perfeitamente como a maneira como o brasileiro encara o próprio futebol e, como consequência, qualquer esporte. Fazer de tudo para ganhar - tudo mesmo - é uma espécie de mantra nacional.

Michael Schumacher, outro que não era santo e trabalhava com os mesmos princípios, foi quem teve coragem de encarar o desafio de fazer a Ferrari campeã de novo. Deixou uma Benetton forte, onde havia sido bicampeão, para vestir o macacão vermelho. Levou uma penca de gente graúda e competente com ele, o que acontece em qualquer setor, já que os craques querem estar perto dos craques. Comeu o pão que o diabo amassou, quebrou uma perna no caminho, abriu mão da glória pessoal em nome da equipe e tentou fazer o companheiro, Eddie Irvine, campeão em 99.

Schumacher bateu no peito, confiou no próprio taco. Só seria campeão pela Ferrari, quebrando um jejum de 21 anos da equipe sem título de pilotos, em 2000 - iniciando, então, um domínio jamais visto na Fórmula 1. É o maior piloto da história da maior equipe.