No duelo entre Neuer e Vini Jr, deu bom para o Real Madrid

Bayern de Munique e Real Madrid fizeram o que deles se esperava: um jogaço. O empate por 2 a 2 ficou bom para o Real, que jogou muito bem na Alemanha e ainda vai decidir em casa. É claro que está tudo aberto, mas o favoritismo segue com o time de Carlo Ancelotti.

Foi um grande duelo entre Neuer e Vinícius Jr. Vini fez dois gols, e Neuer fez duas defesas simplesmente espetaculares. Apesar deles, o melhor em campo, pra mim, foi Kroos. Que jogo do alemão! Deu um passe extraordinário para Vini fazer o primeiro e acertou tudo o que tentou, com dinamismo e viradas de jogo que mantinham o ataque do Real Madrid ativo e bem posicionado. Foi um dos melhores jogos de Kroos com a camisa do Real, e dizer isso não é pouco.

Quando saiu Kroos, entrou Modric, que manteve o nível lá no alto e deu um passe brilhante para Vini Jr, em um dos lances em que Neuer levou a melhor. O goleiraço alemão, que se consagrou na Copa de 2014, passou muito tempo machucado ultimamente. A volta dele é fundamental para as chances do Bayern.