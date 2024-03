No amistoso de Vini Jr, Lamine Yamal e Endrick roubam a cena

Não foram só as canetas, é claro. Foi um festival de dribles, jogadas agudas no um contra um, um pênalti (cavado) e um incrível frisson gerado no Bernabéu sempre que pegava a bola. Lamine Yamal foi, disparado, o melhor em campo em um jogo que a Espanha vencia com merecimento - mas com dois pênaltis para lá de discutíveis, também é verdade. No fim, também de pênalti, Paquetá decretou o 3 a 3.

O garoto foi substituído no fim do jogo e acabou aplaudido de pé pelo Bernabéu, o que possivelmente nunca mais acontecerá na vida dele (se bem que a Copa de 2030 está logo ali, e Yamal terá apenas 23 anos).

O duelo do futuro está montado, já que Endrick precisou de só cinco minutos em campo para fazer o primeiro gol no estádio do Real Madrid, clube que defenderá a partir da temporada que vem. Endrick não fez uma partida como a de Yamal, mas mostrou mais uma vez ter estrela e qualidade. Jogando no comando de ataque, com Rodrygo por trás, ele trouxe outra movimentação ao ataque.