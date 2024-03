Choro de Vini Jr expõe esgotamento grave e que ninguém conhecia

Ninguém esperava. Nem a CBF nem o presidente da CBF nem os jornalistas presentes e nem a psicóloga que recentemente iniciou o trabalho com a seleção principal - Marisa Lúcia Santiago. O choro de Vinícius Júnior pegou todo mundo de surpresa na sala de coletivas do CT do Real Madrid. E mostrou um ser humano muito mais esgotado emocionalmente do que poderia parecer.

Esta coluna apurou que a histórica entrevista de Vinícius já gerou conversas internas na CBF no sentido de ajudar o jogador.

Vinícius não tem jogado bem na seleção brasileira, mas é justamente na seleção que ele se sente mais à vontade. No Real Madrid, não haverá gol ou título grande o suficiente para compensar uma frase tão forte quanto "tenho cada vez menos vontade de jogar".