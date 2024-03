BH, Recife, Valência, terapia e desesperança. Para que serve o futebol?

Será que o hiperativismo do brasileiro quando o assunto é futebol combina com a hiperpassividade com os problemas sociais do dia-a-dia. Bem, aqui talvez eu esteja exagerando na tese. Mas, pelo menos para mim, senti que a ausência do futebol me fez guardar e soltar raiva em lugares e pessoas erradas.

De qualquer modo, porém, já não me sinto mais confortável quando vejo tantos palavrões, principalmente quando os xingamentos vêm junto com alguma identificação pejorativa em relação ao adversário. Caipira, veado, baiano, favelado. Já ouvi de tudo, já fui no embalo diversas vezes, hoje me incomoda. Racismo eu nunca vi no Canindé. E nunca vi no Santiago Bernabéu. Não tenho as contas, mas são os dois estádios onde mais fui na minha vida - para torcer, o primeiro, para trabalhar, o segundo. Nunca vi mesmo, de verdade.

Racismo eu só vi uma vez na vida. Foi no Estádio Olímpico, em Porto Alegre, na final do Brasileiro de 1996. Uma mãe com um filho de uns 10 anos de idade imitavam um macaco e gritavam a mesma palavra em direção a um negro, com a camisa do Inter, que se juntou à torcida da Portuguesa. Aquilo me marcou muito. Anos depois, haveria o "caso Aranha". E, hoje, não há relatos de racismo explícito em jogos do Grêmio ou qualquer outro clube brasileiro.

O racismo é um problema estrutural do Brasil, gerado pela própria construção da sociedade. Há racistas "puros"? Claro que sim. Mas até eles têm guardado para si o que pensam. Têm disfarçado. Nosso problema mais latente é a violência em todos os níveis. A violência é absolutamente banalizada em nossa sociedade.

No Recife, semana passada, um bando quase matou jogadores de um time de futebol simplesmente por serem... de outro time. Será que alguém lá atirando pedras e bombas queria mesmo se tornar um assassino? Ontem, em Belo Horizonte, morreu um na briga de torcidas de Cruzeiro e Atlético, que sequer jogavam um contra o outro. Não há como colocar as emoções que o futebol desperta na conta destes dois casos. São "apenas" violência. O futebol é o ambiente que esconde essas pessoas. É o ambiente que "permite" que a selvageria encontre o espaço que ela não tem no dia-a-dia das pessoas - ainda que a violência esteja presente também no nosso cotidiano, e não me refiro somente a roubos, assaltos ou assassinatos, basta espiar o trânsito, a violência na tomada de espaços, a quantidade de brigas em bares ou baladas e também dentro de casa, o feminicídio.

O que o futebol "permite" - e não faz absolutamente nada para combater - é a violência de bando. As torcidas organizadas são o guarda-chuva perfeito para isso. E, como muitas delas estão envolvidas em outro tipo de "negócios", há muitos juízes, promotores, policiais, vereadores, deputados, dirigentes de clubes que não têm muito interesse em mexer no vespeiro. Seja porque estão envolvidos, seja por um legítimo medo de ver a família aparecer morta. Abrir a caixa preta das organizadas seria um ato de coragem. Que precisaria ser feito em forma de pacto, todos juntos, todas as esferas da sociedades, sem "mas" e "poréns", e admitindo que haverá baixas, sim, como efeito colateral. Guerra é guerra.