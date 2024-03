Primeira lista de Dorival mostra que não tem mágica e caminho será longo

Entre os goleiros, tudo normal. Ederson será titular na Europa, Alisson está machucado, então não saberemos qual será a opção de Dorival, entre os dois goleiros principais do país. Rafael será falado porque é uma novidade, mas não tem maior transcendência.

As laterais são o grande problema da seleção há algum tempo, faltam jogadores de relevância. Por isso defendo, há mais de dois anos, que a seleção brasileira atue com três zagueiros e varie em função disso. Há bons zagueiros, bons meio-campistas, boas opções ofensivas para jogar pelos lados, mas laterais irrelevantes. É um ponto fraco.

Danilo está de volta para trazer experiência - tem jogado como zagueiro na Juventus. Yan Couto foi bem com Diniz contra Venezuela e Uruguai, mas depois disso já foi destruído por Vini Jr em um duelo entre Real e Girona. É um lateral-atacante, de pouco porte defensivo. Na esquerda, outro lateral de mesmas características, Ayrton Lucas, e uma das novidades, Wendell, do Porto. Nenhum dos dois é titular absoluto em seus clubes. Ayrton Lucas esquentará mais banco do que jogará no Flamengo de Tite, que tem Viña. E Wendell disputa posição com Zaidu, nigeriano.

Gosto da presença de Murilo na zaga, uma convocação justa pelo desempenho. No meio de campo, há um festival de jovens da Premier League, todos convocados com justiça: Andreas Pereira (Fulham), Bruno Guimarães (Newcastle), Douglas Luiz (Aston Villa), João Gomes (Wolverhampton) e Lucas Paquetá (West Ham). Paquetá é o mais experiente, assim como Casemiro. Quem desta turma dará o salto à frente? Bruno Guimarães não o fez na "era Diniz".

Por fim, no ataque a novidade é Savinho, do Girona. Endrick vai se consolidando, o mau resultado no Pré-Olímpico não poderia ser determinante, como não foi. De resto, mais do mesmo. É uma questão, de novo, de quem vai conseguir dar o passo à frente para que não fiquemos falando de Neymar.

GOLEIROS - Bento, Ederson, Rafael