Barcelona volta a mostrar suas fraquezas e cede empate na Champions

Em Nápoles, o Barça fez um grande primeiro tempo, era ligeiramente melhor no segundo, fez o gol, levou o empate e sumiu. É favorito para a partida de volta? Sem dúvida. O Napoli estreou o terceiro técnico na temporada e não é nem sombra do que foi no ano passado. Deveria ter vendido seus craques pelo valor altíssimo que valiam - já nem sei se valem mais. Mas craques são craques, o futebol é o futebol e todos chegarão com chances ao estádio Olímpico de Montjuic, a casa em que o Barça e sua torcida detestaram estar ao longo da temporada (o Camp Nou passa por uma enorme reforma).

Nos últimos dez anos, o Barcelona só chegou uma vez à semifinal da Champions - aquele desastre contra o Liverpool. Tem chances de chegar lá novamente, dependendo do sorteio e, o principal, da competitividade, que muitas vezes o time parece perder no decorrer das partidas.