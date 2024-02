Pegação no pé de Weverton beira o ridículo

Weverton está há seis anos no Palmeiras. Ganhou tudo. Antes de ganhar tudo no Palmeiras, foi bem na Portuguesa, no Athletico-PR e na seleção brasileira. É medalhista de ouro na Rio-2016 pegando pênalti, apesar de não ser um exímio pegador de pênaltis. Falhou muito pouco, quase nunca. É um goleiro seguro, com todos os atributos. Melhor, por exemplo, que Marcos e Fernando Prass, goleiros importantes do Palmeiras no século.

Não é que ele é um pouco melhor que o Marcos não, ele é bem melhor. Mais completo. É totalmente compreensível a idolatria do palmeirense por Marcão e o respeito do brasileiro, pois foi o goleiro do penta. Eu também sempre achei um goleiraço. Mas Weverton está em outro nível, no campo e fora dele, e mostrou isso ao longo dos anos.

Uma disputa de pênaltis contra o São Paulo, uma falha contra o Corinthians - em que jogo que não vale absolutamente nada para a temporada do Palmeiras - e pronto. Já tem que fechar as redes sociais, está sendo agredido no insano mundo virtual, já tem sua capacidade posta em dúvida.