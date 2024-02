Atlético não joga nada, mas perde de pouco. Simeone é gênio ou covarde?

Nesta terça, o Atlético abdicou do jogo. Foi à Itália para empatar e pagou o justo preço ao sair com a derrota. Depois de tomar o gol, atacou e quase empatou. Ficou, de novo, aquela sensação de que era possível ter feito mais, muito mais. No contra ataque, a Inter quase ampliou.

Classificação e jogos Liga dos Campeões

Em Madrid, o Atlético terá a torcida, o ambiente e irá para cima em busca da vitória. Talvez vença e avance, talvez não. O que é Simeone, afinal? Um gênio que sabe exatamente a limitação do time, planeja a derrota mínima (com chance de empate) e a classificação em casa? Ou um covarde que poderia colocar o time mais à frente, jogando com mais coragem, e conseguir os resultados que o elenco pode dar?

Eu confesso que já achei Simeone as duas coisas. Gênio e covarde, besta e bestial. Hoje foi daqueles dias que deixam o torcedor mais do que irritado. A Inter sai de Milão com a vitória e o favoritismo.