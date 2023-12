Dito isso, sinto-me envergonhado por ter feito o que não se deve hoje. Falei no ar que as comemorações do garoto John Kennedy, do Fluminense, imitando um urso com as duas mãos por trás da orelha, fazem referência à famosa "Tropa do Urso", como é conhecido o "exército" do traficante "Doca" ou "Urso da Penha", um dos líderes do Comando Vermelho no Complexo da Penha. Doca é conhecido pela violência e também pelo assistencialismo, portanto, uma figura, como muitas no Brasil, que desperta também simpatia em parte da população local.

No entanto, não há comprovação de qualquer relacionamento entre Kennedy e o "Urso da Penha". Posso ter ajudado a espalhar uma fake news e nada pode me envergonhar mais, nada pode ter menos a ver com minha trajetória pessoal.

Kennedy é tratado internamente no Flu como um milagre, pois é um menino que convive com muitas distrações além do futebol. É um milagre do futebol brasileiro, mais um, um grande talento e que tem dado ao Fluminense glórias que o clube nunca conquistou. Quem vive no meio do futebol diz que John Kennedy não fica atrás de Endrick, por exemplo, em termos de talento. Um fenômeno da base e, agora, do profissional. Espero sinceramente que um grupo grande e estruturado de pessoas consiga conduzir a carreira e a vida de John Kennedy para lugares positivos, longe da tragédia diária da vida brasileira e dos finais tristes que habitualmente têm as vidas da enorme maioria da população jovem, pobre e negra no Brasil.

Peço desculpas pela fala fora de lugar e absolutamente irresponsável. Espero que a celebração do "Bonde do Urso" seja apenas algo fofo mesmo, sem alusão alguma a qualquer coisa errada. E, se no futuro algo do tipo for comprovado, isso não terá diminuído meu erro em um centímetro sequer. Peço desculpas ao jornalismo, ao UOL Esporte, aos torcedores do Fluminense, fãs do John Kennedy e, especialmente, ao próprio John Kennedy.