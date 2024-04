Em jogo duro de ver, São Paulo e Palmeiras não emocionam ninguém

São Paulo e Palmeiras fizeram um jogo péssimo no primeiro tempo, que ganhou um pouco em emoção no segundo. Acabaram no 0 a 0. É mais um clássico grande sem gols, mais um jogo entre supostos dois dos melhores times do campeonato em que pouca coisa acontece.

Sempre fui crítico do futebol brasileiro, percebi nitidamente, desde os anos 90, o buraco em que entrávamos. O fundo do poço foi a primeira década dos pontos corridos. Começou a melhorar do meio da década passada em diante. E, de quatro ou cinco anos para cá, vejo evolução clara. Com a chegada de treinadores estrangeiros, consolidação do calendário como é, disputas mais firmes entre os mesmos times, vejo a coisa melhorando. Agora, me pergunto. Será que errei?

Porque este 2024 está osso. Foram pouquíssimos, mas pouquíssimos mesmo jogos bons nos Estaduais, no primeiro turno da Libertadores e nas três rodadas iniciais do Brasileiro. Poucos jogos bons, poucas atuações boas e consistentes de algum time específico.