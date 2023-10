Com Portugal, aconteceu algo parecido com a Eurocopa de 2004 (e a Expo-98, em Lisboa). O país era considerado a periferia da Europa e "entrou no mapa" após organizar um torneio perfeito. Dezenas de milhares de europeus foram a Portugal para a Euro e encontraram um país estruturado, receptivo, sorridente, ensolarado, em que a maior parte das pessoas envolvidas com serviços falava inglês de ótimo nível - muito melhor do que a média de outros países de língua latina, como Espanha, Itália ou França.

O caso da Euro-2004 já foi alvo de vários estudos, que mostram que há um antes e um depois quando se trata de turismo em Portugal - um país que, hoje, tem neste setor possivelmente o principal de sua economia. Em 2004, foram 500 mil turistas a mais que visitaram terras lusitanas em relação ao ano anterior.

Espanha e Portugal precisarão de poucos investimentos em termos de estádios e infraestrutura. Lisboa e Porto, as principais cidades, e o Algarve, principal destino turístico de praia, têm estádios prontos e ótimas condições para receber e abrigar gente do mundo todo. Na Espanha, o Real Madrid transformou o Santiago Bernabéu no estádio mais moderno do mundo e o Barcelona está em plena reforma do Camp Nou. Atlético de Madrid, Espanyol e os dois times bascos, Athletic Bilbao e Real Sociedad, têm estádios novinhos.

Os parceiros da Fifa poderão dar aquela lucrada básica com obras no Marrocos e, claro, as renovações que serão necessárias, mesmo que para um único jogo, em Montevidéu, Buenos Aires e Assunção.

África do Sul, Brasil, Rússia e Qatar receberam os Mundiais de 2010 a 2022. A sequência de Copas em países em que a infraestrutura de estádios (e outras) precisaria ser construída, o que gerou (muito) dinheiro voando para lá e para cá, mostra bem que há um critério para a Fifa escolher sedes para a maior competição do planeta. Mas o Congresso da Fifa, desta vez, iria tomar uma decisão diferente das anteriores: iria escolher a melhor opção. A opção de países já estruturados, ao contrário do que fizera antes, com escolhas duvidosas a troco de muitos "presentes" e subornos - devidamente comprovados pelas autoridades americanas, que ficaram "pistolas" por perderem o Mundial de 2022 para o Qatar.

Vendo que iria cair do cavalo, a Conmebol construiu o acordo para, pelo menos, celebrar o Centenário das Copas no Uruguai e ainda garantir três de seus membros no Mundial - de forma inédita, a Copa já começará com seis seleções previamente classificadas. Alguns meses atrás, tal acordo era impensável. Os sul-americanos aproveitaram o momento para manter a cooperação com a Uefa e ainda se aproximar de países africanos. De quebra, deixou asiáticos também felizes.