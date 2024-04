Palmeiras e São Paulo fazem jogo interessante só para as pranchetas

A melhor chance do jogo surgiu foi em bobeada de Arboleda após saída de bola com Rafael. Até então bastante sumido no jogo, Endrick insistiu na marcação, roubou a bola e achou Lázaro entrando na área para bater. Ele chutou de primeira com Rafael já fora do lance, mas acertou Alisson, que fez excelente defesa com as pernas.

O São Paulo, em contra-ataque iniciado por Michel Araújo com belíssimo toque de três dedos, chegou a bater na trave de Weverton na conclusão de Calleri, mas teve menos volume ofensivo. Boa parte das tentativas de finalização parava no bloqueio, enquanto os visitantes conseguiram atingir o alvo mais vezes. O time parecia ansioso por estar atuando diante de sua torcida.

O placar não foi alterado, mas a partida foi interessante para observar as movimentações de Abel Ferreira e do estreante em clássicos Zubeldia. Detalhe: os dois tiveram a atenção chamada pelo juiz e tiveram auxiliares amarelados, em uma espécie de revezamento de reclamações. O português ainda recebeu o cartão nos acréscimos.

Além de Gómez perseguindo Calleri, Estevão foi muito bem na hora de marcar as investidas pela direita do São Paulo, assim como Alisson conseguiu impedir as evoluções de Rios, que foi muito mal, e de Veiga, que até melhorou em relação ao que vinha produzindo, mas não foi decisivo. Aníbal Moreno segurou quase tudo o que fez Luciano.

Na parte da frente, Flaco López, Endrick, Calleri e André Silva pouco tocaram na bola. Os dois palmeirenses ficaram perdidos entre os três zagueiros do São Paulo, enquanto os tricolores não receberam bolas limpas para finalizar.