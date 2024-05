CBF e clubes já preveem próximas brigas após a paralisação do Brasileiro

Suspensões serão cumpridas quando?

Os clubes querem saber quando precisarão cumprir com as suspensões de atletas e membros da comissão técnica. O Palmeiras não teria Endrick, Flaco, Mayke, Abel e seus dois auxiliares contra o Criciúma. Com a mudança, essa suspensão continua para a volta contra o Atlético-MG? Luciano e Igor Vinícius, do São Paulo, seriam desfalques contra o Cruzeiro. Mas com a paralisação a suspensão será cumprida contra o Corinthians? O Fluminense não terá Fernando Diniz e Lima contra o Atlético-GO? O Athletico não terá Esquivel contra o Flamengo? Camutanga, do Vitória, não enfrenta o Inter?

Rediscussão de contratos

Em uma eventual extensão do calendário, a CBF já prevê a rediscussão de contratos dos mais variados tipos. Com os detentores de direitos de transmissão e patrocinadores por causa da mudança da janela de competição, com os jogadores que eventualmente terão seu vínculo encerrado usando como referência a data original para o término do Brasileirão e até mesmo a invasão do período que seria dedicado às férias dos atletas. A rediscussão do período de 66 horas de descanso também está em pauta.

Calendário (ainda mais) estrangulado

Caso o campeonato seja estendido, a CBF já avisa que os problemas vão impactar até o ano que vem. Em 2025, a entidade já teria dificuldades de armar os jogos por conta do Mundial de Clubes que contará com Flamengo, Palmeiras e Fluminense por um mês no meio do ano. Com uma eventual extensão de calendário, as férias serão jogadas para frente, os estaduais podem sofrer impacto e aí o calendário ficaria ainda mais apertado. Vale lembrar que o campeão da Libertadores deste ano ainda terá a Copa Intercontinental em dezembro.