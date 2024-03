Palmeiras: STJ pede que WTorre dê garantias para quitar dívida de R$ 160 mi

O Superior Tribunal de Justiça negou uma liminar pedida pela Real Arenas sobre a apresentação de garantias de dívida com o Palmeiras. A decisão foi tomada hoje (21) pelo ministro Antonio Carlos Ferreira após a construtora recorrer do que foi decidido no último dia 14. A WTorre não se manifestou sobre o caso.

Desta forma, a superficiária do Allianz Parque está obrigada a apresentar em juízo, nos próximos dias, uma garantia de que conseguiria arcar com o montante executado pelo Palmeiras nos tribunais: R$ 160 milhões.

Se a empresa não apresentar a garantia no tempo determinado pela Justiça, o Palmeiras pode revogar a suspensão da execução e pedir penhoras de bens.