Justiça derruba efeito suspensivo pró Real Arenas em briga com o Palmeiras

A empresa pode recorrer ao STJ (Superior Tribunal de Justiça). A coluna perguntou para a assessoria de imprensa da Real Arenas se a companhia recorreria contra a decisão e se a comentaria. "A Real Arenas reforça que não comenta ações em andamento", respondeu a empresa.

Em julho do ano passado, a Justiça determinou que o braço da WTorre apresentasse garantias de que tem como pagar os valores cobrados pelo Palmeiras em processo na Justiça. Isso para que fosse mantida a suspensão provisória da execução até que o tribunal arbitral que cuida das disputas entre as partes se posicione sobre os efeitos da ação na Justiça. Na ocasião, as garantias teriam que ser de cerca de R$ 130 milhões.

No mês seguinte, a Real Arenas conseguiu ser dispensada da exigência. Em novembro de 2023, o Palmeiras obteve decisão favorável à apresentação das garantias.

No entanto, no mesmo mês, a Real Arenas comemorou o deferimento do efeito suspensivo que sustou a exigência de garantias até a decisão sobre o recurso especial contra a decisão anterior, o que aconteceu agora.

A cobrança

Em dezembro de 2017, o Palmeiras entrou com a ação pedindo que fosse determinado o pagamento de R$ 13.957.544,65 por parte da empresa criada pela WTorre para gerir o Allianz Parque.