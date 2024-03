Por que dívida da WTorre com Palmeiras é diferente na Justiça e no balanço?

Mas, para o jurídico palmeirense, esse valor será substancialmente maior em caso de vitória na Justiça. Segundo eles, os R$ 160 milhões cobrados nos processos dizem respeito somente ao que é incontestável e confesso pela WTorre nos boletins financeiros passados mês a mês com os resultados das operações no Allianz Parque.

Ainda há a esperança de que as dívidas admitidas em balanço sejam menores do que a previsão dependendo do resultado da arbitragem, que não tem data para acabar.

A WTorre, por sua vez, diz que essa dívida admitida pelo Palmeiras em balanço existe de atividades transacionais correntes, como quadro móvel, camarotes e locação de espaços. Não haveria sentido, ainda na visão da construtora, colocar essa quantia em contas a pagar, mas sim em provisão se fosse algo relacionado à arbitragem.

A empresa ainda diz que assuntos tratados em arbitragem como a quantidade de cadeiras a que ela tem direito podem aumentar substancialmente a dívida do time com a construtora, ainda mais se a receita potencial perdida pelos anos for considerada.

Por fim, também alega que da mesma forma que o Palmeiras cobra juros e correções por valores não repassados, também poderia cobrar juros e correções pelo o que nunca foi pago pelo clube neste período.