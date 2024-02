Empréstimo de Lázaro ao Palmeiras terá cláusula pensando no Mundial

O Palmeiras terá uma cláusula no contrato para segurar Lázaro no Mundial de Clubes se esse for o desejo de Abel Ferreira. O jogador vai assinar um contrato de empréstimo até o fim de 2024, mas com a previsão de renovação até o meio de 2025.

A ideia é que o clube consiga segurar o atacante para a competição que será disputada no meio do ano que vem em um formato inédito, envolvendo 32 times de todo o planeta que se reunirão nos Estados Unidos.

Depois desse período, o Palmeiras ainda poderá optar por exercer a cláusula de compra, que terá o valor fixado em contrato pelo Almería, que contratou Lázaro do Flamengo em 2022.