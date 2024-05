Sportv define primeiras transmissões na fase de grupos da Euro; veja lista

O sportv já tem a lista dos jogos que serão transmitidos pelo canal nas duas primeiras rodadas da fase de grupos da Eurocopa-2024, que será realizada na Alemanha a partir do dia 14 de junho. Por contrato com a Uefa, a Globo possui 26 jogos da competição, sendo 25 exclusivos. A TV Globo vai transmitir a abertura entre Alemanha e Escócia, jogo que o sportv também exibirá na TV paga. A emissora aberta terá um jogo por fase no torneio.

O sportv, por sua vez, vai usar o pacote completo da Globo com os 26 jogos. As partidas estão marcadas para os horários das 10h, 13h e 16h, pelo fuso de Brasília. Assinantes do 'Globoplay+ canais' poderão ver os jogos do sportv no streaming. O Globoplay vai retransmitir de graça os jogos que forem exibidos pela TV Globo.

No primeiro sábado, dia 15 de junho, o sportv terá dois jogos: Hungria x Suíça, às 10h, e Itália x Albânia, às 16h. No domingo (16), o canal vai de Eslovênia x Dinamarca, às 13h, e Sérvia x Inglaterra, às 16h.