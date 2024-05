Globo cede jogo do Santos ao Canal GOAT após erro que derrubou transmissão

A Globo vai ceder o próximo jogo do Santos na Série B do Brasileirão 2024 ao Canal GOAT como compensação pelos problemas causados pelo sistema antipirataria da emissora, que derrubou a transmissão da partida do próprio Peixe contra o América-MG, na última sexta-feira (24), durante o primeiro tempo.

O jogo que o GOAT vai transmitir será Santos x Botafogo-SP, partida com mando santista, mas que será realizada em Londrina, no Paraná. Sportv e Premiere vão exibir também esse duelo. A partida acontece na segunda-feira (3) às 20h (horário de Brasília).

A informação foi confirmada pelo GOAT hoje. A compensação é possível porque o Santos tem um contrato diferente na segunda divisão nacional e seus jogos como mandante são exclusivos da Globo. Ou seja, ainda que a cessão da partida seja pela mesma competição, os direitos são diferentes.