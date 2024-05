Clássico Juventus x Portuguesa na Javari vai abrir Copa Paulista na Cultura

Serão dez jogos transmitidos pela TV Cultura na primeira fase da Copa Paulista, que vale vagas na Copa do Brasil e na Série D do Brasileirão em 2025. O time campeão escolhe qual vaga quiser, e o vice fica com a que sobrar. O torneio é disputado por 26 clubes integrantes das quatro principais divisões do Paulistão que se inscreveram.

Estão na Copa Paulista 2024: Votuporanguense, XV de Jaú, Mirassol, Grêmio Prudente, Vocem, Francana, Monte Azul, Barretos, Botafogo de Ribeirão Preto, Comercial, Taquaritinga, XV de Piracicaba, Grêmio São-Carlense, Rio Claro, União São João de Araras, Capivariano, São Bento, Primavera de Indaiatuba, Red Bull Bragantino, Rio Branco de Americana, Portuguesa, Juventus, EC São Bernardo, São Caetano, Oeste e União Suzano.

"É um torneio que fomenta o futebol e que tem tudo a ver com a história a TV Cultura, que desde o início foi uma emissora que se ocupou em apoiar o esporte, em especial o do interior do Estado. A Copa Paulista vem ganhando importância nos últimos anos, despertando o interesse do telespectador. E pra nós é motivo de orgulho fazer parte dessa trajetória", disse o diretor de Esportes da TV Cultura, Vladir Lemos.

Os 26 clubes estão divididos em cinco grupos, quatro deles com cinco participantes, e um com seis, justamente a chave que conta com Juventus e Portuguesa. Os três primeiros colocados de cada grupo, mais o melhor time que ficar em quarto lugar, avançam para o mata-mata. A partir daí, a Copa Paulista é realizada em confrontos de ida e volta em oitavas, quartas, semi e final.

O mata-mata está previsto para ter as oitavas de final realizadas entre 25 de agosto e 1º de setembro. As quartas de final estão programadas para 8 e 15 de setembro, com as semifinais nos dias 22 e 29 do mesmo mês. Os jogos de ida e volta da final devem acontecer nos dias 5 e 13 de outubro.

A TV Cultura já definiu com a FPF (Federação Paulista de Futebol) as outras nove partidas a serem transmitidas na fase de grupos, sempre sábados às 15h. Depois de Juventus x Portuguesa no dia 15 de junho, o fim de semana seguinte, dia 22, terá XV de Piracicaba x Rio Claro. No dia 29 é a vez de EC São Bernardo x Portuguesa. No dia 6 de julho, o duelo será Oeste x São Caetano. No dia 13 do mesmo mês, União Suzano x Juventus.