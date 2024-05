Impulsionado pelo vôlei, 'Ça Va Paris' bate recorde de audiência no sportv

O programa 'Ça Va Paris', lançado pelo sportv em 2022 para acompanhar o ciclo olímpico rumo aos Jogos de Paris-2024, conseguiu na última sexta-feira (17) a maior audiência de sua história, alcançando 400 mil pessoas, 161% acima da média de alcance das edições desta temporada. A média de audiência registrou 344% de crescimento.

A edição recordista foi especial. Marcelo Barreto e a ex-jogadora Fabi Alvim apresentaram o 'Ça Va Paris' diretamente do Ginásio do Maracanãzinho, no Rio de Janeiro, durante a semana de disputa da Liga das Nações Feminina de Vôlei na cidade. Naquele dia, o programa entrou no ar logo depois da vitória do Brasil sobre os EUA por 3 sets a 1.

O técnico José Roberto Guimarães, a central Thaís e o presidente da CBV (Confederação Brasileira de Vôlei), Radamés Lattari, participaram da atração gravada no ginásio.