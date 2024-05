'Boleiragem', do sportv, recebe Renato Gaúcho para falar de situação no RS

O técnico Renato Gaúcho será um dos convidados do programa 'Boleiragem' na noite de hoje. O programa, que terá apresentação de Caio Ribeiro nos estúdios do sportv ao lado dos comentaristas Dodô e Alex Meschini, contará com a presença de Roger Flores no hotel onde o Grêmio está hospedado em São Paulo.

O assunto da entrevista com o treinador, principal atração do programa desta segunda-feira (20), será a tragédia climática que o Rio Grande do Sul vive há semanas, e o impacto que ela está trazendo ao futebol.

Os prejuízos que o Grêmio teve com as enchentes que atingiram o Centro de Treinamento e Arena em Porto Alegre serão abordados, assim como a opinião de Renato sobre a retomada das competições com o time gaúcho treinando fora do estado. A equipe agora faz seus trabalhos no CT do Corinthians.