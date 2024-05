Gilberto Silva comemora experiência como apresentador na ESPN: 'Fantástica'

A estreia terá o zagueiro Thiago Silva. Willian, Casemiro e Alisson serão os entrevistados dos episódios seguintes. A ideia foi colocar Gilberto Silva, visto como uma referência para os brasileiros mais novos no futebol inglês, diante dos craques da atualidade em um bate-papo que vai contar histórias das carreiras dos jogadores.

"Obviamente as experiências dentro de campo e também minha passagem na Inglaterra facilitam entender os desafios que eles enfrentam, principalmente se tratando de Premier League. Muitas vezes são as mesmas coisas que eu enfrentei lá atrás. É chegar sem entender o idioma ou falando muito pouco ou desafio de uma nova equipe numa liga muito competitiva e ter que se adaptar a uma nova forma de jogar. O fato de eu ter passado por isso facilita bem na conversa, até pra desafiá-los com uma pergunta que não está no roteiro. Algo pra extrair um pouco mais dessa história e tornar uma conversa mais rica em conteúdo, que no final deixa o material bem positivo com esses extras que conseguimos explorar", completou Gilberto.

O Arsenal nunca mais venceu a Premier League desde a conquista invicta da qual Gilberto Silva participou há 20 anos, mas chega à última rodada da liga neste fim de semana com chances de título. Precisará vencer o Everton e torcer por um tropeço do Manchester City diante do West Ham para isso acontecer. Os canais ESPN e o Star+ mostram os dois jogos às 12h (horário de Brasília).

"Eu, toda a torcida do Arsenal e muita gente lá da Inglaterra está na expectativa por essa reta final. Não vai ser nada fácil, até porque o Arsenal não depende só dele. Tem que contar com um tropeço do City e também fazer a sua parte. Mas é óbvio que a expectativa é positiva. Fico muito feliz com a evolução da equipe nesses últimos dois anos, você competir com o melhor time da última década da Premier League não é nada fácil. E o clube vem disputando o título de igual pra igual, mesmo com um elenco menos experiente. Fico na torcida pra que dê tudo certo. Tudo é possível. E que eles acima de tudo façam bem o trabalho, vençam este último jogo e aí o que tiver que acontecer vai acontecer", disse o ex-jogador.