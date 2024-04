Zapping Sports fecha acordo para transmitir jogos da Série C do Brasileirão

A plataforma de televisão por streaming Zapping fechou acordo para transmitir a Série C do Campeonato Brasileiro em 2024. O canal Zapping Sports, que será oficialmente lançado no Brasil no próximo dia 20, vai transmitir três partidas por rodada na terceira divisão nacional, dois deles com exclusividade.

As transmissões da Série C seguirão também com o Nosso Futebol e o DAZN, que já faziam até o ano passado. A Zapping chegou ao Brasil no ano passado e estreou com conteúdos próprios ao vivo no esporte com o Mundial de Handebol no fim de 2023. A plataforma tem os direitos ainda das próximas edições no feminino e no masculino.

A equipe do Zapping Sports está sendo liderada pelo chefe de conteúdo da empresa, Chico Vargas, que foi contratado e anunciado no mês passado com a missão de buscar parcerias e novos direitos de transmissão.