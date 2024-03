Zapping contrata ex-gerente de ESPN e Fox para comandar canal esportivo

A plataforma de televisão por streaming Zapping contratou Chico Vargas, ex-gerente de redação do Fox Sports e de elenco da ESPN no Brasil, para comandar o projeto de um canal próprio, o Zapping Sports. O profissional chega com a missão de buscar parcerias e adquirir direitos de transmissão de esportes variados.

O Zapping Sports já tem um contrato de transmissão que estreou no fim do ano passado com o Mundial Feminino de Handebol, que contou inclusive com o narrador Teo José na equipe. A próxima edição masculina, a ser realizada em janeiro de 2025, e também feminina, em dezembro do mesmo ano, já estão garantidas na plataforma.

"Estou motivado para fazer um grande trabalho na Zapping Sports, queremos levar uma experiência única de esportes ao telespectador aproveitando as inovações da marca como o menor delay do mercado de streaming, qualidade de imagem full HD e o uso da IA que captura os momentos mais marcantes das partidas", disse Chico Vargas.