Finais do Mineiro e Gaúcho fazem sportv liderar TV paga no fim de semana

As transmissões das finais do Campeonato Gaúcho, no sábado (6), do Campeonato Mineiro, no domingo (7), alavancaram o sportv e colocaram o canal pago da Globo na liderança geral da TV por assinatura no fim de semana.

As decisões que ampliaram os domínios recentes de Grêmio (heptacampeão) e Atlético-MG (pentacampeão) em seus estados alcançaram 4,5 milhões de pessoas diferentes entre os canais sportv e Premiere nos dois dias. A audiência cresceu 17% em relação ao ano passado nesses mesmos torneios. Os dados são da Kantar Ibope Media.

A vitória do Grêmio sobre o Juventude por 3 a 1 no sábado alcançou 2,4 milhões de pessoas. No domingo, a conquista do Atlético-MG sobre o Cruzeiro pelo mesmo placar teve um alcance ainda maior, de 2,9 milhões. Vale lembrar que nos respectivos estados também houve a 'concorrência' interna das transmissões em TV aberta pela Globo (com a afiliada RBS TV, no caso do Gaúcho).