ESPN estreia Fábio Santos em jogos oficiais com transmissão do Corinthians

O ex-jogador Fábio Santos faz hoje sua estreia em jogos oficiais na função de comentarista dos canais ESPN. Ele foi escalado para a transmissão de Corinthians x Nacional-PAR, pela Copa Sul-Americana, jogo que a ESPN e o Star+ vão exibir com exclusividade a partir das 19h (horário de Brasília).

Ex-lateral com passagens de sucesso pelo próprio Corinthians e pelo Atlético-MG, Fábio Santos foi contratado no mês passado e fez uma transmissão de amistoso do Timão contra o Londrina no dia 27 de março. Além de ser o primeiro jogo oficial na ESPN, o duelo de hoje diante do time paraguaio será também a primeira cobertura in loco, ou seja, direto do estádio.

Aposentado dos gramados no fim de 2023, Fábio Santos estreou na função de comentarista no Paulistão pela CazéTV. O sucesso de suas participações chamou atenção da ESPN, que o contratou logo após a eliminação do Corinthians na competição estadual.