CBF divulga transmissões do Brasileirão 2024 nas primeiras 9 rodadas; veja

A CBF divulgou na madrugada desta quinta-feira (4) a tabela detalhada das nove primeiras rodadas do Brasileirão 2024, com indicações de transmissões em TV aberta, TV paga e PPV das partidas, além de datas e horários dos duelos.

A TV Globo estreia com Vasco x Grêmio e Corinthians x Atlético-MG no dia 14 de abril, domingo, às 16h (horário de Brasília), com divisão de praças ainda a ser anunciada para que os espectadores possam saber qual jogo vai passar em seu estado.

O sportv, que vive a expectativa pela estreia do narrador Paulo Andrade neste Brasileirão, já sabe que terá dois jogos envolvendo grandes paulistas contra audiências de peso no Nordeste. O canal pago vai exibir São Paulo x Fortaleza no sábado, dia 13, às 21h. No dia seguinte, às 18h30, o sportv mostra Vitória x Palmeiras, duelo entre os campeões brasileiros do ano passado. O time baiano levou a Série B, enquanto o Verdão conquistou o segundo título seguido na elite.