Sportv comemora liderança na TV paga com estreia de Dorival na seleção

O primeiro jogo de Dorival Júnior como técnico da seleção brasileira masculina de futebol ainda repercute no mercado de audiência da televisão. O canal sportv liderou a TV por assinatura com a transmissão de Inglaterra 0 x 1 Brasil, no último sábado (23), duelo realizado em Wembley.

O canal alcançou mais de 1,8 milhão de pessoas com a transmissão do amistoso, que também estava disponível em sinal aberto na TV Globo. O resultado deu ao sportv uma participação de 90% sobre o total de televisores ligados em canais esportivos na TV por assinatura.

A audiência sportv foi cinco vezes maior que a do segundo canal pago mais visto no horário do jogo. O pré-jogo, batizado como 'Aquecimento sportv', também liderou a TV paga com 1,1 milhão de pessoas alcançadas. E o jogo ainda fez o 'Troca de Passes' ter sua maior audiência no ano de 2024 até aqui, com 1,5 milhão de espectadores.