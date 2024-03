SBT prioriza Corinthians e escolhe mais 3 brasileiros na Copa Sul-Americana

O SBT, como esperado, priorizou o Corinthians em suas escolhas das transmissões da fase de grupos da Copa Sul-Americana. O time alvinegro vai jogar com exibição da emissora de Silvio Santos em três das seis rodadas da competição. A estreia, contra o Racing-URU, já será na TV aberta, no dia 2 de abril, uma terça, às 21h30 (horário de Brasília).

Como o SBT não poderia escolher todos os jogos do Corinthians e tinha a obrigação de alternar os clubes rodada a rodada, outros três times brasileiros foram selecionados pelo canal para transmissões em TV aberta: Athletico Paranaense, Cruzeiro e Internacional.

O Corinthians joga com transmissão do SBT nas rodadas 1, 3 e 5. O Athletico foi o escolhido para a segunda rodada, contra o Rayo Zuliano-VEN. O Cruzeiro será a aposta da emissora na quarta rodada, diante do Alianza FC-COL, enquanto o Internacional fecha a fase de grupos contra o Belgrano-ARG.