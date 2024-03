Globo define transmissões na fase de grupos da Libertadores; veja a lista

A TV Globo vai estrear as transmissões da fase de grupos da Libertadores 2024 com Fluminense e Palmeiras em campo, assim como no ano passado. A emissora escolheu San Lorenzo-ARG x Palmeiras e Alianza Lima-PER x Fluminense no dia 3 de abril, quarta-feira, às 21h30 (horário de Brasília). A divisão de praças que receberão o sinal de cada jogo será divulgada mais próximo da data das partidas.

As escolhas da TV Globo estão na tabela detalhada que a Conmebol elaborou hoje a partir de uma reunião com todos os detentores de direitos da competição. A Libertadores também é transmitida no Brasil pela ESPN/Star+ e pelo Paramount+, que dividem os jogos em plataformas pagas.

A Globo não terá a estreia do Flamengo na Libertadores, mas selecionou três jogos do time rubro-negro na fase de grupos, um deles contra o Palestino-CHI, e dois confrontos contra o Bolívar-BOL. O Palmeiras também foi escolhido três vezes. Além da estreia, o Verdão aparecerá em seus dois duelos contra o Independiente del Valle-EQU.