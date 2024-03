Estreia de Messi na Champions da Concacaf será exclusiva do Star+ no Brasil

O Inter Miami, do craque argentino Lionel Messi, estreia hoje na Copa dos Campeões da Concacaf, a versão da 'Champions' para a América do Norte, Central e Caribe. Os direitos de transmissão do torneio para o Brasil são exclusivos da Disney, que vai colocar com exclusividade no serviço de streaming Star+ a partida que marca o início da caminhada do time de Messi na competição e que inclusive pode colocar a equipe na nova Copa do Mundo de Clubes da Fifa em 2025, já que o campeão garante uma vaga.

A partida de estreia do Inter Miami será disputada na noite de hoje, a partir das 23h (horário de Brasília), contra o Nashville SC, também dos Estados Unidos. O Star+ escalou Conrado Giulietti para a narração. Fernando Campos vai comentar o jogo.

Será também o retorno de Messi às plataformas Disney após sua saída do futebol europeu. Os canais ESPN ainda exibiam os jogos do atleta quando atuava no futebol francês pelo PSG até meio do ano passado. Agora, Messi joga ao lado de Luis Suárez e Sérgio Busquets no time de Miami.