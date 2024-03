Convocação e título do Flu dão maior audiência do ano ao 'Seleção sportv'

O programa 'Seleção sportv' conseguiu sua maior audiência na temporada 2024 na última sexta-feira (1º), de acordo com dados da Kantar Ibope Media obtidos pela coluna.

Embalada pela cobertura da primeira convocação de Dorival Júnior no comando da seleção brasileira, seguida de entrevista coletiva ao vivo do treinador, e pela repercussão do título inédito do Fluminense na Recopa Sul-Americana, a atração alcançou pouco mais de 1 milhão de pessoas.

A edição de sexta contou com a presença dos comentaristas Alexandre Lozetti, Eric Faria e Rodrigo Coutinho, além da apresentação de André Rizek. O 'Seleção' conseguiu a liderança na TV por assinatura e contou 56% de participação sobre o total de aparelhos ligados em canais esportivos entre 13h e 15h30.