Contratação de Paulo Andrade é 'golaço' da Globo e novo baque para a ESPN

Esse lugar foi conquistado com méritos ao longo de toda uma carreira cujo primeiro destaque foi a narração do Paulistão 2003 no SBT, em meio a uma guerra de liminares e batalhas nos bastidores pelos direitos de transmissão. Mesmo nesse contexto, Paulo Andrade foi tão bem que chamou atenção da ESPN Brasil dos tempos de José Trajano, que contratou o narrador no mesmo ano.

A Globo vive um momento de se encontrar após duas baixas vividas na virada de 2022 para 2023. Primeiro, a previamente anunciada aposentadoria de Galvão Bueno na função de narrador, seu último jogo na TV aberta foi a final da Copa vencida pela Argentina contra a França no Qatar. Depois, a saída de Cleber Machado, um erro cometido pela emissora em nome dos famosos cortes de custos.

Um 'erro', claro, porque não se tira um narrador de primeira prateleira ao mesmo tempo em que você também deixa de contar com o maior nome do país na função. Luis Roberto assumiu os principais eventos e hoje figura como o sucessor de Galvão na prática.

O time da Globo, que também atua nos canais sportv e Premiere, conta ainda com Gustavo Villani, Everaldo Marques, Renata Silveira, Milton Leite, Luiz Carlos Jr., Daniel Pereira, Natalia Lara, Isabelly Morais, Eduardo Moreno, André Felipe, entre diversos outros nomes espalhados pelos eventos da empresa.

A Globo já está acertada com os clubes da Libra para manter o Brasileirão por mais alguns anos na TV Globo, sportv e Premiere. Vai garantir em média 4 a 5 jogos por rodada na Série A. Para este ano, fechou com o Santos a transmissão de seus 19 jogos na Série B no Premiere. Tem a Libertadores em TV aberta no Brasil até 2026.

A Copa América vai ser exibida inteira no sportv, além de alguns jogos na TV aberta. A Eurocopa também faz parte do pacote deste ano. A Copa do Brasil é outro torneio garantido até 2026, ano em que a Copa do Mundo terá metade das partidas na empresa (e são mais de 50 jogos). Nesse contexto, pensando no futuro próximo de conteúdos pelo menos na TV paga, a contratação de Paulo Andrade é um golaço.